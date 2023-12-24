T.C. OSMANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/350 Esas01/07/2023 Konu : Gaiplik Hk.İ L A N
MELTEM GÖKMEN ile HASIMSIZ HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SUZAN GÖKMEN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 01/07/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 19897747394
ADI SOYADI : SUZAN GÖKMEN
BABA ADI : NAİM
ANA ADI : NURŞEN
DOĞUM TARİHİ : 02/10/1989
DOĞUM YERİ : ALTİNDAĞ