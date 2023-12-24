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        T.C. OSMANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 24.12.2023 - 00:00
        T.C. OSMANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/350 Esas01/07/2023 Konu : Gaiplik Hk.İ L A N
        MELTEM GÖKMEN ile HASIMSIZ HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SUZAN GÖKMEN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 01/07/2023
        GAİP TC KİMLİK NO : 19897747394
        ADI SOYADI : SUZAN GÖKMEN
        BABA ADI : NAİM
        ANA ADI : NURŞEN
        DOĞUM TARİHİ : 02/10/1989
        DOĞUM YERİ : ALTİNDAĞ

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956371
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