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        T.C. OSMANCIK 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İ L A N

        İlandır
        Giriş: 24.12.2023 - 00:00
        T.C.
        OSMANCIK

        1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
        İ L A N
        ESAS NO : 2022/589 Esas
        Davacı , HIZIR AĞAÇBACAK ile Davalılar , ÇORUM FINDICAK KÖYÜ MUHTARLIĞI, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI OSMANCIK MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası) davası nedeniyle;
        Çorum ili Osmancık ilçesi Fındıcak Köyü Ağaçbacaklar mevkinde bulunan doğusu Orman, batısı 120 ada 15 ve 18 parsel, kuzeyi yol ve güneyi orman olan kadastro çalışmaları sırasında tapulama harici (tescil harici)bırakılmış 6585.68m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın TMK 713/4-5 maddeleri gereğince zilyetlik nedeniyle Hızır AĞAÇBACAK adına tescili talep ve dava edilmiştir. İş bu dava konusu taşınmazlar üzerinde üstün hak iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur.07/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956352
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