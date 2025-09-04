Habertürk
        T.C. ORTAKÖY (AKSARAY) SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.09.2025 - 00:00
        İLAN

        T.C.
        ORTAKÖY(AKSARAY) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/176 Esas
        DAVALI : FAYIK DEMİRAY -22 FG D'ALSACE 90100 DELLE / FRANSA CUMHURİYETİ

        Davacı Veysel EKİCİ tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 08/09/2025 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02288408
