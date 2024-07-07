T.C. ORTACA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2023/742 Esas



Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin yasal mirasçısı olduğu Elif Biçer'a ait olan mükerrer nüfus kaydının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dahili davalı Bahar Bilgiç ve dahili davalı Fethiye Bilgiç'e dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği ile 6100 sayılı HMK'nın 122. ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesi ve tensip zaptının kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde 6100 sayılı HMK'nın 129. maddedeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarını, usulü itirazlarını ve delillerini, 6100 sayılı HMK'nın 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği, davalının 122. maddenin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse 6100 sayılı HMK'nın 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı, yasal cevap süresi içinde davaya cevap vermeği ve herhangi bir delil de bildirmediği takdirde ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesinin ve ön inceleme duruşmasından sonra tanıklarının dinlenilmesi hususunda tanık listesi sunmasının mümkün olmadığı hususları İHTAR VE İLAN OLUNUR.

İş bu ilan yayınladığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.03/07/2024