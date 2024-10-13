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        T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 14.10.2024 - 00:00
        İ L A N

        T.C.
        ORHANGAZİ
        3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/225 Esas

        Konu : Gaiplik İlanı

        05/10/2024

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Kayyımlık (Kayyımın Kaldırılması) davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Bursa ili, Orhangazi İlçesi, Yeniköy Mahallesinde bulunan, 4213 parsel sayılı sayılı taşınmazın maliki Şuaip Kızı Gülizar'ı bilen tanıyanların, gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde Orhangazi 3. Asliye Hukuk Mahkemesine haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

        GAİP

        TC KİMLİK NO :
        ADI SOYADI : ŞUAİP KIZI GÜLİZAR
        BABA ADI :
        ANA ADI :
        DOĞUM TARİHİ :
        DOĞUM YERİ :
        İKAMETGAH ADRESİ :

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02103539
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