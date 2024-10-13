İ L A N



T.C.

ORHANGAZİ

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/225 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

05/10/2024

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Kayyımlık (Kayyımın Kaldırılması) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Bursa ili, Orhangazi İlçesi, Yeniköy Mahallesinde bulunan, 4213 parsel sayılı sayılı taşınmazın maliki Şuaip Kızı Gülizar'ı bilen tanıyanların, gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde Orhangazi 3. Asliye Hukuk Mahkemesine haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO :

ADI SOYADI : ŞUAİP KIZI GÜLİZAR

BABA ADI :

ANA ADI :

DOĞUM TARİHİ :

DOĞUM YERİ :

İKAMETGAH ADRESİ :