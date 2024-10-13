T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
ORHANGAZİ
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/225 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
05/10/2024
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Kayyımlık (Kayyımın Kaldırılması) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Bursa ili, Orhangazi İlçesi, Yeniköy Mahallesinde bulunan, 4213 parsel sayılı sayılı taşınmazın maliki Şuaip Kızı Gülizar'ı bilen tanıyanların, gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde Orhangazi 3. Asliye Hukuk Mahkemesine haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO :
ADI SOYADI : ŞUAİP KIZI GÜLİZAR
BABA ADI :
ANA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
DOĞUM YERİ :
İKAMETGAH ADRESİ :