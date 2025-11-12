Örnek No:55*

T.C.

ORHANELİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Balıoğlu Mahallesi, Enşehir Mevkii, 0 Ada, 366 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Taşınmazın kuru tarım arazisi olduğu, yaklaşık 2 dekarında muhtelif sayıda ve çeşitte meyve ağaçları olduğu, 1 adet derin su kuyusunun bulunduğu ayrıca 6-10 yaşlarında 150,00 m² alana yapılmış 2 katlı betonarme ev ve üst terasına çelik konstrüksiyondan yapılmış yüksek çatı olduğu, dış sıvasının yapılmış olduğu, pencelerinin pvc olduğu, zemin katın pencerelerinin demir korkuluk ile kapatılmış olduğu, çevresinin tel çit ile çevrili olduğu ve kadastro yoluna cephesinin olduğu tespit edilmiştir.

NOT : Taşınmazın 300,00 m²sine %20, 15.970 m²sine %10 KDV uygulanacaktır.

Adresi : Balıoğlu Mahallesi Orhaneli/Bursa

Yüzölçümü : 16.120,00 m2

İmar Durumu :Yok. İnşaat tarzı Bursa 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Kıymeti : 6.374.485,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:17

10/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.