T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309 ve 310 Esas sayılı dosyalar.



KAMULAŞTIRMA İLANI

Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;

Ordu ili Altınordu İlçesi ÖceliMahallesi 203 ada 4 parsel,

Ordu ili Gülyalı İlçesi TurnasuyuMahallesi 697 ada 45 parsel,

Ordu ili Altınordu İlçesi ÖceliMahallesi 140 ada 64 parsel,

Ordu ili Altınordu İlçesi ÖceliMahallesi 140 ada 51 ve 53 parseller,

Ordu ili Altınordu İlçesi AkçatepeMahallesi 102 ada 54 parsel,

Ordu ili Altınordu İlçesi AkçatepeMahallesi 106 ada 25 parsel,

Ordu ili Gülyalı İlçesi TurnasuyuMahallesi 697 ada 43 ve 44 parseller,

Ordu ili Altınordu İlçesi AkçatepeMahallesi 107 ada 71 parsel,

Ordu ili Altınordu İlçesi AkçatepeMahallesi 109 ada 53 parsel,

Ordu ili Gülyalı İlçesi TurnasuyuMahallesi 666 ada 212 parsel,

Ordu ili Gülyalı İlçesi TurnasuyuMahallesi 666 ada 20 ve 21 parseller,

Ordu ili Gülyalı İlçesi TurnasuyuMahallesi 666 ada 27 parsel,

Ordu ili Gülyalı İlçesi TurnasuyuMahallesi 666 ada 219 parsel,

Ordu ili Altınordu İlçesi ÖceliMahallesi 168 ada 39 parsel,

Ordu ili Altınordu İlçesi ÖceliMahallesi 140 ada 67 parsel,

Ordu ili Altınordu İlçesi ÖceliMahallesi 140 ada 72 parsel,

Ordu ili Altınordu İlçesi ÖceliMahallesi 141 ada 77 parsel,

Ordu ili Altınordu İlçesi ÖceliMahallesi 141 ada 75 parsel sayılı taşınmazlar hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyaları üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.15/12/2023