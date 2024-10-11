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        T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.10.2024 - 00:00
        T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        ESAS NO: 2024/385, 386, 387 ve 388 Esas sayılı dosyalar.


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;
        Ordu ili Altınordu İlçesi Kökenli Mahallesi 169 ada 8 parsel,
        Ordu ili Altınordu İlçesi Kökenli Mahallesi 169 ada 7 parsel,
        Ordu ili Altınordu İlçesi Kökenli Mahallesi 169 ada 5 parsel,
        Ordu ili Altınordu İlçesi Kökenli Mahallesi 150 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyaları üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.08/10/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02102671
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