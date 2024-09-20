T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO :2024/314, 324, 302, 332, 312, 316, 318, 320, 322, 326, 334, 328, 304, 306, 308, 310, 352,
350, 348, 346, 330, 303, 325, 307, 309, 349, 351, 323, 305, 311, 313, 317, 331, 329, 321, 353, 347, 333, 327, 319, 315 ve 345
KAMULAŞTIRMA İLANI
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 107 ada 25 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 238 ada 53 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Kökenli Mahallesi 170 ada 1 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 236 ada 12 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 107 ada 23 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 177 ada 5 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 124 ada 25 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 177 ada 170 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 238 ada 51 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 107 ada 25 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 237 ada 32 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 236 ada 10 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 237 ada 35 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 107 ada 25 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Kökenli Mahallesi 167 ada 28 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Kökenli Mahallesi 167 ada 2 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Kökenli Mahallesi 167 ada 40 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 181 ada 1 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Uzunisa Mahallesi 124 ada 31 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Uzunisa Mahallesi 111 ada 11 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Uzunisa Mahallesi 111 ada 28 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Uzunisa Mahallesi 111 ada 41 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 237 ada 39 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Kökenli Mahallesi 169 ada 1 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 237 ada 31 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Kökenli Mahallesi 167 ada 3 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Kökenli Mahallesi 144 ada 30 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Uzunisa Mahallesi 111 ada 8parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Uzunisa Mahallesi 120 ada 82 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 238 ada 54 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Kökenli Mahallesi 167 ada 30 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 107 ada 21 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 107 ada 26 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 177 ada 6 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 237 ada 44 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 237ada 38 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 177 ada 171 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Uzunisa Mahallesi 124 ada 2 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Uzunisa Mahallesi 111 ada 32 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 236 ada 11 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 237 ada 36 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 177 ada 169 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 124 ada 8 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 111 ada 4 parsel sayılı taşınmazlar hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyaları üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.06/09/2024