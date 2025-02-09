T.C. ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/2158 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

İ L A N



Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İSMET ÖZTÜRK'ü tanıyan ve bilenler ile gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde TMK.nun 32 ve 33. maddeleri uyarınca İsmet Öztürk'ün gaipliğine karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 19.01.2025

GAİPLİĞİ İSTENEN :

TC KİMLİK NO : 45196772034

ADI SOYADI : İSMET ÖZTÜRK

BABA ADI : NOMAN

ANA ADI : TÜKEZ

DOĞUM TARİHİ : 01/02/1940

DOĞUM YERİ : ORDU