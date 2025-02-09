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        T.C. ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.02.2025 - 00:00
        T.C. ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/2158 Esas

        Konu : Gaiplik İlanı

        İ L A N


        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İSMET ÖZTÜRK'ü tanıyan ve bilenler ile gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde TMK.nun 32 ve 33. maddeleri uyarınca İsmet Öztürk'ün gaipliğine karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 19.01.2025

        GAİPLİĞİ İSTENEN :
        TC KİMLİK NO : 45196772034
        ADI SOYADI : İSMET ÖZTÜRK
        BABA ADI : NOMAN
        ANA ADI : TÜKEZ
        DOĞUM TARİHİ : 01/02/1940
        DOĞUM YERİ : ORDU

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02170032
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