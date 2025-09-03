T.C. OLTU SULH HUKUK MAHKEMESİ
OLTU
SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
İLAN
ESAS NO: 2025/485 Esas
TALEP EDEN : Cengiz AKSAN
Talep eden Cengiz Aksan tarafından açılan gaiplik davasının yapılan yargılaması nedeniyle;
Gaipliğine karar verilmesi istenilen Polat Aksan'ın, 1978 yılında Almanya ülkesine gittiği ve bir daha geri dönmediği, 1978 yılından beri kendisinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Polat Aksan'ın kendisinin ya da bu şahıstan haberi olanların, tanıyanların ve yerini bilenlerin ilan tarihinden itibaren 6 (Altı) ay içerisinde Oltu Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/485 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri rica olunur. 01/08/2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 23635795998
ADI SOYADI : POLAT AKSAN
BABA ADI : Süleyman
ANA ADI : Gülli
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1920
DOĞUM YERİ : Oltu