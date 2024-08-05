T.C. OF (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/30 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 Nolu Taşınmaz Özellikleri : Trabzon İli Of İlçesi Çamlıtepe Mahallesi 297 Ada, 1 Parsel satışa konu taşınmaz 'Çalılık Fındıklık Bahçesi' vasfı ile tapudakayıtlı olup, taşınmaz Trabzon İline 55-56 km,Of İlçesine 5-6 km, mesafededir. Deniz seviyesinden 250-300 m. yükseklikte olup,parsel hisseli arazidir. Üzerinde tarım yapılmamakta olup, çalılık vasfındadır. Taşınmaza araba yolu ilegidilmekte olup, Parsel belediye hizmet alanı içinde olmakla birlikte ilçemerkezine uzak konumdadır. Ticari yönden ve konut yapılaşması yönünden az gelişmiş olup, zeminin topoğrafik y25/07/2024apısı %40-45 eğimli olup sağlamdır.

Yüzölçümü : 11.088,27 m²İmar Durumu: Yok Kıymeti : 4.435.308,00 TL KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 13:36

2 Nolu Taşınmaz Özellikleri : Trabzon İli Of İlçesi Çamlıtepe Mahallesi 299 Ada, 24 Parsel sayılı satışa konu taşınmaz 'Çalılık' vasfı ile tapuda kayıtlı olup, taşınmaz Trabzon İline 55-56 km,Of İlçesine 5-6 km, mesafededir. Deniz seviyesinden 220-225 m. yükseklikte olup,parsel hisseli arazidir. Üzerinde tarım yapılmakta olup, bir kısmı iyi yetişmiş çay bahçesi bir kısmı çalılık-ağaçlık vasfındadır. Taşınmaza araba yolu ilegidilmekte olup, Parsel belediye hizmet alanı içinde olmakla birlikte ilçemerkezine uzak konumdadır. Ticari yönden ve konut yapılaşması yönünden az gelişmiş olup, zeminin topoğrafik yapısı %15-20 eğimli olup sağlamdır.

Yüzölçümü : 9.004,23 m² İmar Durumu :Yok Kıymeti : 4.502.115,00 TL KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 13:51

3 Nolu Taşınmaz Özellikleri : Trabzon İli Of İlçesi Çamlıtepe Mahalesi 311 Ada 1 Parsel sayılı 4.120,64 m² yüzölçümündeki satışa konu taşınmaz 'Çay Bahçüesi' vasfı ile tapudakayıtlı olup, taşınmaz Trabzon İline 55-56 km, Of İlçesine 5-6 km, mesafededir. Deniz seviyesinden 195-225 m. yükseklikte olup,parsel hisseli arazidir. Üzerinde tarım yapılmakta olup, iyi yetişmiş çay bahçesi vasfındır. Ticari yönden ve konut yapılaşması yönünden az gelişmiş olup, zeminin topoğrafik yapısı %45-50 eğimli olup sağlamdır. Taşınmaz üzerinde zemin + 1 normal kattan oluşan yığma inşaat tarzında yapılmış yapı bulunmakta olup, yapı depo olarak kullanmakta olup oldukça eski ve bakımsız durumdadır. Zemin katı briket duvardan, 1. katı ahşap yapılmış olup çatısı mevcuttur.

Yüzölçümü: 4.120,64 m² İmar Durumu :Yok Kıymeti : 2.124.323,95 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 14:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 14:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 14:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 14:21

4 Nolu Taşınmaz Özellikleri : Trabzon İli Of İlçesi Çamlıtepe Mahallesi 311 Ada 3 Parsel sayılı 2.801,01 m² yüzölçümündeki satışa konu taşınmaz 'üzerinde kargir ev bulunan, fındık bahçesi ve kısmen tarla' vasfı ile tapuda kayıtlı olup, taşınmaz Trabzon İline 55-56 km, Of İlçesine 5-6 km, mesafededir. Deniz seviyesinden 195-205 m. yükseklikte olup,parsel hisseli arazidir. Üzerinde tarım yapılmakta olup, iyi yetişmiş çay bahçesi vasfındır. Taşınmaza araba yolu ile gidilmekte olup, parsel belediye hizmet alanı içinde olmakla birlikte ilçemerkezine uzak konumdadır. Ticari yönden ve konut yapılaşması yönünden az gelişmiş olup, zeminin topoğrafik yapısı %25-30 eğimli olup sağlamdır. Taşınmaz yapılaşma için uygundur.Taşınmaz üzerinde fen bilirkişi raporunda A harfi ile belirtmiş olduğu zemin + 1 normal kattan oluşan kısmen betonarme kısmen yığma inşaat tarzında yapılmış yapı bulunmaktadır. Yapının dış cephesi kısmen sıvalı boyalı olup çatısı mevcut değildir. Yapının tamamı konut olarak kullanılmaktadır. Yine aynı taşınmaz üzerinde fen bilirkişi raporunda B harfi ile belirmiş olduğu zemin kattan oluşan yığma inşaat tarzında yapılmış yapı bulunmakta olup, yapının dış cephe sıvası ve boyası yapılmamış olup çatısı mevcuttur. Yapı depo olarak kullanılmaktadır.

Yüzölçümü : 2.801,01 m² İmar Durumu: Yok Kıymeti : 2.961.866,42 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 14:51

25/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.