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        T.C. NUSAYBİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.03.2025 - 00:00
        T.C.
        NUSAYBİN2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
        ESAS NO : 2024/512

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : MARDİN İLİ, NUSAYBİN İLÇESİ
        MEVKİİ : ÜÇKÖY MAHALLESİ
        ADA NO : 114
        PARSEL NO : 58
        VASFI : TESİS-TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.942,12‬ m2
        MALİKİN ADI VE SOYADI : TEDARİS GÜN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
        KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Mardin ili, Nusaybin İlçesi, Üçköy Mahallesi, 114 ada 58 parselde bulunan 1.614,44 m2 büyüklüğünde davalılara ait bahçe T.C. Enerji Piyasası düzenleme kurulunun 23/03/2023 ve 1174-2 sayılı kararı ve BOTAŞ genel müdürlüğünün 12/06/2024 tarih ve 128 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine, söz konusu taşınmazın geçici ve daimi irtifak hakkının BOTAŞ adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleri ile cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/512 esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 14/01/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02184052
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