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        T.C. NİĞDE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.03.2025 - 00:00
        T.C.
        NİĞDE
        4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/568
        Konu : ilanen tebligat

        İLAN

        Davacı Hamit Soyer tarafından davalılar Adem Güngör ve diğerleri aleyhine Niğde 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/649 Esas sayılı dosyasından verilen Aladdin Taşdemir'in veraset ilamının iptal edilmesidavasınakarşı6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 121,126 ve 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra dava dilekçesi ve eklerinin tebliğ edilmiş sayılacağı davalı FİLİZ Taşdemir'e ilanen tebliğ olunur. 25/02/2025

        İLGİLİ KİŞİ : FİLİZ TAŞDEMİR - 21389549898 T.C. NİĞDE ili, MERKEZ ilçesi, KALE mah/köy, 12 Cilt, 160 Aile sıra no, 17 sırada nüfusa kayıtlı, HAYRİ ve ŞEKİBE oğlu/kızı, 25/05/1945 dogumlu,

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02186832
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