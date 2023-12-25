T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Ekli listede dosya numarası, mevkisi, parsel numarası, yüzölçümü, duruşma tarihi ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi aleyhine yöneltilebileceği ve mahkemece tespit edilen değerlerin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Niğde Şubesine yatırılacağı, idari yargı da dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılacak kısmının davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sy. Kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
|Dosya Numarası
|Taşınmaz Bilgisi (İl/ilçe/Mah.)
|Ada - Parsel Bilgisi
|Duruşma Tarihi ve Malikleri
|2023/743
|Niğde/Merkez Ballı Mah/köyü
|116 ada92 parsel
|30/01/2024
Osman Gündoğdu, Yusuf Gündoğdu ve diğerleri
|2023/745
|Niğde/Merkez Ballı Mah/köyü
|116 Ada 99 Parsel
|30/01/2024
Mehmet Demirtaş
|2023/747
|Niğde/Merkez Ballı Mah/köyü
|116 Ada 104 Parsel
|30/01/2024
Mehmet Demirtaş
|2023/749
|Niğde/Merkez Ağcaşar Mah/köyü
|127 Ada 30 parsel
|30/01/2024
Çiğdem Doğan
|2023/751
|Niğde/Merkez Ballı Mah/köyü
|116 ada 122 parsel
|30/01/2024
Emin Yıldız, Esma Yıldız ve diğerleri
|2023/753
|Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü
|0 ada 8577 parsel
|30/01/2024
Mustafa Yıldızer, İsmail Asbalave diğerleri
|2023/755
|Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü
|0 ada 8583 parsel
|30/01/2024
Kamil Küçük
|2023/757
|Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü
|0 ada 8651 parsel
|30/01/2024
Bayram İncesu
|2023/759
|Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü
|164 ada 15 parsel
|30/01/2024
Mahmut Küçüktaş
|2023/761
|Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü
|164 ada 17 parsel
|30/01/2024
Mehmet Pancar
|2023/763
|Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü
|168 ada13 parsel
|30/01/2024
Erhan Divrin
|2023/765
|Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü
|168 ada 9 parsel
|30/01/2024
Naim Topaktaş
|2023/767
|Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü
|168 ada7 parsel
|30/01/2024
Cuma Koç
|2023/769
|Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü
|168 ada 4 parsel
|30/01/2024
Osman Koç
|2023/771
|Niğde/Merkez EdikliMah/köyü
|297 ada 5 parsel
|30/01/2024
Zeynep Avkıran
|2023/773
|Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü
|297 ada 6 parsel
|30/01/2024
Güler Köksal, Kumru Özdoğan ve diğerleri
|2023/775
|Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü
|296 ada 1 parsel
|30/01/2024
Zeynep Alkıran, Fındık Canpolat, Osman Büyükpancar ve diğerleri
|2023/777
|Niğde/Merkez Ağcaşar Mah/köyü
|125 ada 19 parsel
|30/01/2024
Sahire Polat, Fatma Yıldız, Behime Kök
|2023/779
|Niğde/Merkez Ağcaşar Mah/köyü
|125 ada 16 parsel
|30/01/2024
Selma Özkul
|2023/781
|Niğde/Merkez Ağcaşar Mah/köyü
|176 ada 7 parsel
|30/01/2024
Emine Ergüven
|2023/783
|Niğde/Merkez Ağcaşar Mah/köyü
|176 ada 3 prasel
|30/01/2024
Ali Eryılmaz
|2023/785
|Niğde/Merkez KızılörenMah/köyü
|131 ada 32 parsel
|30/01/2024
Mikrokal Maden Anonim Şirketi
|2023/787
|Niğde/Merkez Kızılören Mah/köyü
|131 ada 31 parsel
|30/01/2024
Duran Göktekin
|2023/789
|Niğde/Merkez Ağcaşar Mah/köyü
|117 ada 55 parsel
|30/01/2024
Mustafa Ergüven
|2023/791
|Niğde/Merkez Elmalı (Menderes) Mah/köyü
|225 ada 45 parsel
|30/01/2024
Sami Kılıç
|2023/793
|Niğde/Merkez Elmalı (Menderes) Mah/köyü
|225 ada 46 parsel
|30/01/2024
Aliye Açıkgöz
|2023/795
|Niğde/Merkez Ağcaşar Mah/köyü
|123 ada 25 parsel
|30/01/2024
Mustafa Ergen