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        T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

        İlandır
        Giriş: 25.12.2023 - 00:00
        T.C.
        NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Ekli listede dosya numarası, mevkisi, parsel numarası, yüzölçümü, duruşma tarihi ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi aleyhine yöneltilebileceği ve mahkemece tespit edilen değerlerin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Niğde Şubesine yatırılacağı, idari yargı da dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılacak kısmının davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sy. Kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

        Dosya Numarası Taşınmaz Bilgisi (İl/ilçe/Mah.) Ada - Parsel Bilgisi Duruşma Tarihi ve Malikleri
        2023/743 Niğde/Merkez Ballı Mah/köyü 116 ada92 parsel 30/01/2024
        Osman Gündoğdu, Yusuf Gündoğdu ve diğerleri
        2023/745 Niğde/Merkez Ballı Mah/köyü 116 Ada 99 Parsel 30/01/2024
        Mehmet Demirtaş
        2023/747 Niğde/Merkez Ballı Mah/köyü 116 Ada 104 Parsel 30/01/2024
        Mehmet Demirtaş
        2023/749 Niğde/Merkez Ağcaşar Mah/köyü 127 Ada 30 parsel 30/01/2024
        Çiğdem Doğan
        2023/751 Niğde/Merkez Ballı Mah/köyü 116 ada 122 parsel 30/01/2024
        Emin Yıldız, Esma Yıldız ve diğerleri
        2023/753 Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü 0 ada 8577 parsel 30/01/2024
        Mustafa Yıldızer, İsmail Asbalave diğerleri
        2023/755 Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü 0 ada 8583 parsel 30/01/2024
        Kamil Küçük
        2023/757 Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü 0 ada 8651 parsel 30/01/2024
        Bayram İncesu
        2023/759 Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü 164 ada 15 parsel 30/01/2024
        Mahmut Küçüktaş
        2023/761 Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü 164 ada 17 parsel 30/01/2024
        Mehmet Pancar
        2023/763 Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü 168 ada13 parsel 30/01/2024
        Erhan Divrin
        2023/765 Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü 168 ada 9 parsel 30/01/2024
        Naim Topaktaş
        2023/767 Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü 168 ada7 parsel 30/01/2024
        Cuma Koç
        2023/769 Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü 168 ada 4 parsel 30/01/2024
        Osman Koç
        2023/771 Niğde/Merkez EdikliMah/köyü 297 ada 5 parsel 30/01/2024
        Zeynep Avkıran
        2023/773 Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü 297 ada 6 parsel 30/01/2024
        Güler Köksal, Kumru Özdoğan ve diğerleri
        2023/775 Niğde/Merkez Edikli Mah/köyü 296 ada 1 parsel 30/01/2024
        Zeynep Alkıran, Fındık Canpolat, Osman Büyükpancar ve diğerleri
        2023/777 Niğde/Merkez Ağcaşar Mah/köyü 125 ada 19 parsel 30/01/2024
        Sahire Polat, Fatma Yıldız, Behime Kök
        2023/779 Niğde/Merkez Ağcaşar Mah/köyü 125 ada 16 parsel 30/01/2024
        Selma Özkul
        2023/781 Niğde/Merkez Ağcaşar Mah/köyü 176 ada 7 parsel 30/01/2024
        Emine Ergüven
        2023/783 Niğde/Merkez Ağcaşar Mah/köyü 176 ada 3 prasel 30/01/2024
        Ali Eryılmaz
        2023/785 Niğde/Merkez KızılörenMah/köyü 131 ada 32 parsel 30/01/2024
        Mikrokal Maden Anonim Şirketi
        2023/787 Niğde/Merkez Kızılören Mah/köyü 131 ada 31 parsel 30/01/2024
        Duran Göktekin
        2023/789 Niğde/Merkez Ağcaşar Mah/köyü 117 ada 55 parsel 30/01/2024
        Mustafa Ergüven
        2023/791 Niğde/Merkez Elmalı (Menderes) Mah/köyü 225 ada 45 parsel 30/01/2024
        Sami Kılıç
        2023/793 Niğde/Merkez Elmalı (Menderes) Mah/köyü 225 ada 46 parsel 30/01/2024
        Aliye Açıkgöz
        2023/795 Niğde/Merkez Ağcaşar Mah/köyü 123 ada 25 parsel 30/01/2024
        Mustafa Ergen
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01955136
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