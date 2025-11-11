T.C. NİĞDE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

NİĞDE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/1945 Esas

KARAR NO : 2025/583

Davalı : 1- KÜBRAHAN ÇAL - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

2- MURAT İSMAİL - SCHWARZ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ



Mahkememizden verilen 22/05/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir. Dava konusu Niğde Merkez Kiçağaç Köyü 'nde974 parsel numaralı, Niğde Merkez Kiçağaç Köyü'nde1052 parsel numaralı, Niğde Merkez Kiçağaç Köyü'nde 572 parsel numaralı, Niğde Merkez Kiçağaç Köyü'nde 577 parsel numaralı, Niğde Merkez Kiçağaç Köyü'nde 169 ada 3 parsel sayılı taşınmazların tüm takyidatları ile birlikte satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmiş olup,

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.