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        T.C. NİĞDE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.07.2024 - 00:00
        İ L A N

        T.C. NİĞDE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/1039 Esas

        DAVALI :

        RUKİYE ÇOLAK, LUDWİGSHAFEN /ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ


        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, vasiyetname tanzim ettirenmüteveffa Musa ARSLAN'a ait, Niğde 1. Noterliği'nin 05/01/2007 tarih 72 yevmiye ve 23/02/2009 tarih 1631 yevmiye numaralı vasiyetnamelerinin okunacağına dair duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 07/11/2024 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Müteveffa tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz veya kendinizi vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02053668
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