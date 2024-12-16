T.C.

NEVŞEHİR

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2024/262 Esas

2024/58 Karar

11.12.2024



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Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Fevzi ve Fatma oğlu, 01/01/1991 Rakka doğumlu Mustafa HABEŞ'in Mahkememizin 15.10.2024 tarih ve 2024/262 Esas, 2024/58 Karar sayılı kararıyla, 5237 sayılı TCK'nın 191/1, maddesi gereğince 1 yıl 8 ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, 5271 sayılı CMK'nın 231/5. maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, sanık hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldığından dolayı CMK’nın 231/8. maddesi gereğince sanığın Beş Yıl Süreyle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verildiği, sanığın sabit bir adresi olmadığından ve yapılan araştırmada yeni bir adresi de tespit edilemediğinden gerekçeli kararın tebliği mümkün olmamıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

7201 sayılı Yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.