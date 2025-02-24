T.C. NEVŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C.

NEVŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2024/193

KARAR NO : 2025/5

Davacılar Murat Özdoğan, Süleyman Özdoğan ve Zeliha Özdoğan tarafından davalı Habibe Cingitaş için açılan mülkiyet (paydaşlıktan çıkarma istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-DAVANIN KABULÜ İLE,

a)Dava konusu Nevşehir İli Merkez ilçesi Göreme Köyü 104 ada 12 parselde kayıtlı taşınmazdaki davacı Süleyman Özdoğan, Murat Özdoğan ve davalı Habibe Cingitaş'ın tapu kayıtlarının İPTALİ ile davacı Zeliha Özdoğan adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

b)Dava konusu Nevşehir İli Merkez ilçesi Göreme Köyü 5807 parselde kayıtlı taşınmazdaki davacı Süleyman Özdoğan, Murat Özdoğan ve davalı Habibe Cingitaş'ın tapu kayıtlarının İPTALİ ile davacı Zeliha Özdoğan adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

c)Dava konusu Nevşehir İli Merkez ilçesi Göreme Köyü 5884 parselde kayıtlı taşınmazdaki davacı Süleyman Özdoğan, Murat Özdoğan ve davalı Habibe Cingitaş'ın tapu kayıtlarının İPTALİ ile davacı Zeliha Özdoğan adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

d)Dava konusu Nevşehir İli Merkez ilçesi Göreme Köyü 5813 parselde kayıtlı taşınmazdaki davacı Zeliha Özdoğan, Murat Özdoğan ve davalı Habibe Cingitaş'ın tapu kayıtlarının İPTALİ ile davacı Süleyman Özdoğan adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

e)Dava konusu Nevşehir İli Merkez ilçesi Göreme Köyü 5816 parselde kayıtlı taşınmazdaki davacı Zeliha Özdoğan, Murat Özdoğan ve davalı Habibe Cingitaş'ın tapu kayıtlarının İPTALİ ile davacı Süleyman Özdoğan adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

f)Dava konusu Nevşehir İli Merkez ilçesi Uçhisar Köyü 9404 parselde kayıtlı taşınmazdaki davacı Zeliha Özdoğan, Süleyman Özdoğan ve davalı Habibe Cingitaş'ın tapu kayıtlarının İPTALİ ile davacı Murat Özdoğan adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

Davacı vekilinin yüzüne karşı,gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

T.C.Kim.No:36797027494, davalı HABİBE CİNGİTAŞ'ın Fransa adresi tespit edilemediğinden,

Gerekçeli kararın ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden sonra davalı tarafından yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde dosyanın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 10/02/2025