T.C. NEVŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

NEVŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/134 Esas, 2025/135 Esas, 2025/136 Esas, 2025/137 Esas, 2025/138 Esas,



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda bulunduğu yer, ada, parsel ve kamulaştırılacak alan yüz ölçümü bilgileri yer alan taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davasında Kamulaştırma Kanunu 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, açılacak davada husumetin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerekeceği, Kamulaştırma Kanunu 14. maddesinde öngörülen süre içeresinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Nevşehir Vakıflar Bankasına adınıza yatırılacağı konuya ve taşınmaz malın değerine tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz hususu tebliğ olunur. 29.07.2025

1- 2025/134 Esas sayılı dava dosyası,

Davalı SELİM GÖLTAŞ

Nevşehir ili, Acıgöl ilçesi, Acıgöl/Yukarı Mah/Köyü, 609 ada 49 parsel sayılı taşınmazda Enerji Nakil Hattı yeri için 4.198,24 m²'lik taşınmazın 1.016,97 m²'lik kısmında irtifak kamulaştırması



2- 2025/135 Esas sayılı dava dosyası,

Davalı KENAN AY

Davalı SİNAN AY

Davalı TUĞBA AY ÜNAL

Davalı YETER DOĞAN

Nevşehir ili, Acıgöl ilçesi, Acıgöl/Yukarı Mah/Köyü, 614 ada 9 parsel sayılı taşınmazda Enerji Nakil Hattı yeri için 2.901,64 m²'lik taşınmazın 156,50 m²'lik kısmında irtifak kamulaştırması



3- 2025/136 Esas sayılı dava dosyası,

Davalı MÜCAHİT BEKCİ

Nevşehir ili, Acıgöl ilçesi, Acıgöl/Yukarı Mah/Köyü, 614 ada 7 parsel sayılı taşınmazda Enerji Nakil Hattı yeri için 1.140,49 m²'lik taşınmazın 573,38 m²'lik kısmında irtifak kamulaştırması



4- 2025/137 Esas sayılı dava dosyası,

Davalı SELİM GÖLTAŞ

Nevşehir ili, Acıgöl ilçesi, Acıgöl/Yukarı Mah/Köyü, 614 ada 2 parsel sayılı taşınmazda Enerji Nakil Hattı yeri için 3.113,26 m²'lik taşınmazın 65,13 m²'lik kısmında irtifak kamulaştırması



5- 2025/138 Esas sayılı dava dosyası,

Davalı İLHAMİ USTA

Nevşehir ili, Acıgöl ilçesi, Acıgöl/Cumhuriyet Mah/Köyü, 583 ada 290 parsel sayılı taşınmazda Enerji Nakil Hattı yeri için 5.534,17 m²'lik taşınmazın 10,18 m2 lik kısmında mülkiyet, 378,59 m²'lik kısmında irtifak kamulaştırması