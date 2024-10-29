T.C.

NEVŞEHİR

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



Esas No: 2024/177 Esas

Karar No : 2024/244 Karar

Mahkememizin 27/06/2024 tarihli 2024/177 Esas 2024/244 Karar sayılı ilamı ile sanık Çiçek TEKDOĞAN'a Basit Dolandırıcılık suçundan BERAATİNE, sanık Erol TEKDOĞAN'ın kamu kurumunun araç olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık suçundan neticeten 1 YIL 3 AY HAPİS VE 8.320,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Bilinen yurtiçi ve yurtdışı adreslerinde tebliğ yapıladığı ve tüm aramalara rağmen tebligat adresinin tespit edilemediği, mernis adresinin bulunmadığı, dolayısıyla gerekçeli karar tebliğ edilemeyen Hasan Hüseyin ve Çiçek oğlu 05/01/1970 doğumlu Nevşehir ili Gülşehir ilçesi Fakuşağı Mah/Köy nüfusuna kayıtlı katılan DURSUN TEKDOĞAN'a Mahkememiz kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin kararı katılan Dursun Tekdoğan yönünden tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine bir beyanda bulunmak üzere ya da bulunduğu yer yargı merciine aynı şekilde yapacağı başvuru üzerine veya ilgilinin cezaevinde olması halinde aynı şekilde cezaevi veya tutukevi idaresine yapacağı başvuru üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yoluna başvurabileceği, aksi taktirde kararın kesinleşeceği,ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.