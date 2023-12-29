T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/547 -578-579

KAMULAŞTIRMA İLANI

2023/547

MUHAMMET PATIR Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 101 ada 2092parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 710,00 ve 9,95 m2

Toplam Bedel :9.229,61 TL

2023/578

HALİME ÇELİK Mersin İli Mut İlçesi FakırcaMahallesi 119 ada 4 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 383,57 m²

Toplam Bedeli: 4.915,45 TL 2023/579

İBRAHİM YILDIZ Mersin İli Mut İlçesi YapıntıMahallesi 101 ada 2080 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 324,97 m2

Toplam Bedel: 6.103,46 TL

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.11/11/2023