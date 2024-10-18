Örnek No:55*

T.C.

MUSTAFAKEMALPAŞA

İCRA DAİRESİ

2023/1827 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1827 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Melik Mahallesi, Bostanlı mevkii,111 parsel sayısında kayıtlı 35.000,00 m2 yüzölçümünde TARLA vasıflı taşınmazın 1/4 hissesi (borçlu Mustafa SİNCAN adına kayıtlı )

Keşif tarihi itibariyle taşınmazın üzerinin boş olduğu bildirilmiştir.

Adresi : Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Melik Mahallesi Mustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 35.000,00 m2

İmar Durumu : Parsel kırsal yerleşme alan sınırları dışında olduğu anlaşılmaktadır.

Kıymeti : 1.400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kayıtları Gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 10:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2024 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2024 - 10:48

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Melik Mahallesi, Çayırlar mevkii,1146 parsel sayısında kayıtlı 2.129,97 m2 yüzölçümünde TARLA vasıflı tapuya kayıtlı taşınmazın 1/4 hissesi (borçlu Mustafa SİNCAN adına )

Taşınmazın takyidatında: DSİ genel Müdürlüğünün29/08/2018 tarih ve 14510 yevmiye no.lu beyan şerhi bulunduğu,"Parselin Büyükova Koruma alanı içerisinde olduğu, Onaylanmış imar planları ile onaylı Köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 Sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan Tarımsal Üretim amacı dışında kullanılamaz." şeklinde olduğu anlaşılmıştır.DSİ. Genel Müdürlüğünün 5125132 sayılı yazısı ile;Satış işleminde sakınca bulmadığı hususu müdürlüğümüze bildirilmiştir.TAŞINMAZ BU ŞERHLER İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.

Taşınmazın üzerinde 7X6 m aralık ve mesefade dikilmiş, yaklaşık 25 yaşlı 26 adet incir ağacı bulunduğu, ağaçların yapılması gereken bakım işlerinin yapılmadığı ve verimden düşmüş durumda olduğu bildirilmiştir.

Adresi : Bursa M.Kemalpaşa Melik Mah. 1146 Parsel Mustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 2.129,97 m2

İmar Durumu : Taşınmazın kırsal yerleşme alan sınırları dışında olduğu anlaşlmıştır.

Kıymeti : 161.147,75 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kayıtları Gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:58

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 10:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2024 - 10:58

Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2024 - 10:58

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Melik Mahallesi, Çayırlar mevkii, 1148 parsel sayısında kayıtlı 50.008,83 m2 yüzölçümünde TARLA vasıflı taşınmazın 1/4 hissesi (borçlu Mustafa SİNCAN adına kayıtlı)

Taşınmazın takyidatında: DSİ genel Müdürlüğünün 20/01/2016 tarih ve 808 yevmiye sayılı İrtifak ve 29/08/2018 tarih ve 14510 yevmiye no.lu beyan şerhi bulunduğu ,"*Taşınmazın 3083 sayılı kanunun 13. Maddesine göre kısıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Parsel Büyükova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı Köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 Sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan Tarımsal Üretim amacı dışında kullanılamaz.*İrtifak hakkı vardır.(Özel koşullar:D.S.İ lehine 1.176,43 m² kısmında daimi irtifak hakkı vardır.)" şeklinde olduğu anlaşılmıştır.DSİ. Genel Müdürlüğünün 5125132 sayılı yazısı ile;Satış işleminde sakınca bulmadığı hususu müdürlüğümüze bildirilmiştir.TAŞINMAZ BU ŞERHLER İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.

Keşif tarihi itibariyle taşınmazın üzerinin kısmen boş olduğu, doğu kısmında yaklaşık 10.000 m² kısmı üzerinde çoğunluğu armut ve ayva ağaçlarının bulunduğu, ağaçların yapılması gereken bakım işlerinin yapılmadığı ve verimden düşmüş durumda olduğu, DSİ tarafından yapılmış 4 adet sulama vanasını parsel içerinde yer aldığı bildirilmiştir.

Adresi : Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Melik Mahallesi Mustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 50.008,83 m2

İmar Durumu :Taşınmaz kırsal yerleşme alan sınırları dışında olduğu anlaşılmaktadır.

Kıymeti : 2.527.651,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kayıtları Gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 11:58

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 11:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2024 - 11:58

Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2024 - 11:58

17/10/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.