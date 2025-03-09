T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş İli Merkez İlçesi Akpınar Köyü
KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü
|Sıra No:
|Dosya No:
|Mevkii
|Pafta No:
|Ada No:
|Parsel No:
|Vasfı
|Yüzölçümü:
|Adı-Soyadı:
|1
|2024/271
|Tejler Mevki
|Yok
|0
|1942
|Yol
|605,51
|Hadice Demirbağ
|2
|2024/272
|Tejler Mevki
|Yok
|0
|1944
|Yol
|688,95
|Kasım Çoruh
|3
|2024/273
|Tejler Mevki
|Yok
|0
|1946
|Yol
|1.052,21
|Fatma Yalçın
Davaya konu taşınmazın 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup, a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği, b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı, c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri, d-İş bu ilanın davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.