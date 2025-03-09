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        T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.03.2025 - 00:00
        T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Muş İli Merkez İlçesi Akpınar Köyü
        KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

        Sıra No: Dosya No: Mevkii Pafta No: Ada No: Parsel No: Vasfı Yüzölçümü: Adı-Soyadı:
        1 2024/271 Tejler Mevki Yok 0 1942 Yol 605,51 Hadice Demirbağ
        2 2024/272 Tejler Mevki Yok 0 1944 Yol 688,95 Kasım Çoruh
        3 2024/273 Tejler Mevki Yok 0 1946 Yol 1.052,21 Fatma Yalçın

        Davaya konu taşınmazın 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup, a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği, b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı, c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri, d-İş bu ilanın davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02186481
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