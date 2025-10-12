Habertürk
        T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.10.2025 - 00:00
        T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/416


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş ili Merkez ilçesi Akçan(Taşoluk)
        MEVKİİ : Köy civarı
        PAFTA NO : -
        ADA NO : 118
        PARSEL NO : 5
        VASFI : Tarla
        YÜZÖLÇÜMÜ : 940,43- m2
        MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET FERİT ÇİÇEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
        KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
        Davaya konu taşınmazın 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İş bu ilanın davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.02/01/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02311281
