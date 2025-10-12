T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/416



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş ili Merkez ilçesi Akçan(Taşoluk)

MEVKİİ : Köy civarı

PAFTA NO : -

ADA NO : 118

PARSEL NO : 5

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 940,43- m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET FERİT ÇİÇEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :

Davaya konu taşınmazın 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İş bu ilanın davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.02/01/2025