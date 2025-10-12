T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/416
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş ili Merkez ilçesi Akçan(Taşoluk)
MEVKİİ : Köy civarı
PAFTA NO : -
ADA NO : 118
PARSEL NO : 5
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 940,43- m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET FERİT ÇİÇEK
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
Davaya konu taşınmazın 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İş bu ilanın davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.02/01/2025