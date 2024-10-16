T.C. MURATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
MURATLI
2024/3 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Muratlı İlçe, MURADİYE Mahalle/Köy, köy civarı Mevkii, 80 Ada, 25 Parsel, harman yeri.
Adresi : Muradiye Mahallesi Köy Civarı Mevkii 80 Ada 25 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 2.896,09 m2
Kıymeti : 14.480.450,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/10/2024 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 11:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 11:30
14/08/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.