T.C.

MERZİFON 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2022/255 ESAS

KARAR NO : 2022/445 KARARKARAR TARİHİ : 08/11/2022



Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıdaesas ve karar numarası yazılı 08/11/2022 tarihli kararı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 157/1 maddesi gereğince neticeten 6.000 TL ve 80 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın ertelenmediği ve istinafa tabi olduğu, kararın Şuşa Kasabası No:26 Bakü Azerbaycan adresinde ikamet etiği bildirilen Ahmedağa ve Nermine'den olma Azerbaycan-29/01/1981 d.lu,Sanık LEYLA AKBAROVA'nın yurt dışında bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ çalışmalarına rağmen şahsın bulunamadığı, tüm adres araştırmalarına rağmen şahsın ikamet veya iş yeri adresinin tespit edilemediği ve bugüne kadar yapılan aramalara rağmen de bulunamadığı ve Mahkeme kararının tebliğ edilemediği anlaşıldığından, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 28. Maddesi gereğince adresi meçhul sayılan Ahmedağa ve Nermine'den olma Azerbaycan-29/01/1981 d.lu,Sanık LEYLA AKBAROVA'ya ilanen tebligat yapılması gerektiğinden;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ İLAN PORTALI ÜZERİNDEN AZERBAYCAN ÜLKESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

İlgili bu karar İLAN OLUNUR. 21/08/2025