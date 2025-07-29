T.C.

MERSİN

9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.45829540-2024/367-Ceza Dava Dosyası

Konu :

24.07.2025



İLAN METNİ

Sanık Hacı BİLİCİ hakkında “ Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan dava açıldığı, mahkememizce yapılan yargılama sonunda 06/02/2025 gün ve 2024/3679Esas, 2025/52 karar sayılı ilam ile TCK’nun 158/1-f-son, 62/1, 52/2, 52/4 53/1,2,3 maddeleri uyarınca 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 29.320,00 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına karar verilmiştir. Adana İli Aladağ İlçesi Akören mah/köy nüfusuna kayıtlı 01/10/1987 Akören doğumlu, Mehmet ve Cennet oğlu HACI BİLİCİ'nin dosyamızda belirtilen adresine tebligat yapılamadığı, mernis adresinin bulunmadığı, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediği anlaşıldığından ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış olup,Açıklanan nedenlerle;

1-7201 sayılı tebligat kanunun 28/1 maddesi gereğince hüküm özetinin yerel bir gazetede, Türkiye geneli bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine, 2-İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren işlemek üzere iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki eşit mahkemeye/ön büroya yada ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine bildirilecek sözlü beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle İSTİNAFyasa yolu açık olduğu hususu İLAN olunur.24.07.2025