T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/466



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Mezitli ilçesi

MEVKİİ : Kuzucu Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 140

PARSEL NO : 10

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : MUSA SAY-43636276838

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ -

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuzucu Mahallesi, 140 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.31/07/2023