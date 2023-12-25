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        T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

        İlandır
        Giriş: 25.12.2023 - 00:00
        T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        DOSYA NO : 2023/466


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Mezitli ilçesi
        MEVKİİ : Kuzucu Mahallesi
        PAFTA NO :
        ADA NO : 140
        PARSEL NO : 10
        VASFI :
        YÜZÖLÇÜMÜ :
        MALİKLERİN ADI VE SOYADI : MUSA SAY-43636276838
        İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ -
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuzucu Mahallesi, 140 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.31/07/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01955435
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