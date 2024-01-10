T.C.

MERSİN

7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYI : 2023/565 Esas

İLANEN TEBLİĞ

Davacı, FADİME ÇALIŞKAN ile davalılar ÇETİN AYBERKİN, MACİDE ÇALIŞKAN, METİN AYBERKİN, MUSTAFA YILMAZ, NURGÜL ESKİSINDI, OĞUZ YILMAZ, SONGÜL YILMAZ MEIER, ŞENGÜL ADIGÜZEL, TAYFUN ÇALIŞKAN, TÜLAY AYBERKİN, UĞUR YILMAZ, ZEYNEL ABİDİN ESKİSINDI arasında mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Tenfizi davasında görülen lüzum üzerine;

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip tutanağının tebliği için davalı Macide ÇALIŞKAN adına çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, mahkememizce yapılan adres araştırmalarına da olumsuz cevap verildiği, MERNİS adresinin de bulunmadığı görülmekle, mahkememizin tensip zaptı ve davaya konu dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Fadime ÇALIŞKAN'ın 18/09/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle; Müteveffa Mahmut ÇALIŞKAN'ın Mersin 9. Noterliği'nin 18979 yevmiye, 27.06. 2013 tarihli ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile Adana, Yüreğir, Menekşe Köyü, 191 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz ile adına kayıtlı her türlü motorlu ve motorsuz vasıtaların, her türlü menkul mallarını kendisine bıraktığını, vasiyetnamenin açılarak okunduğunu ve kararın kesinleştiğini, kesinleşen bu karar üzerine ilgili vasiyetnamede yer alan murisin son arzusunun tescili ile vasiyetin tenfizi ile tanınmasına karar verilmesini talep ettiğini, vasiyetnamede geçen taşınmaz ile 33 DNS 01 plakalı aracın adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK.nun 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız İLANEN TEBLİĞ ve İHTAR OLUNUR.26/12/2023