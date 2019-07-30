T.C. MERSİN 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.45914179-2020/157-Ceza Dava Dosyası

MERSİN 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

MÜŞTEKİ : HAKAN BAŞEĞMEZ, Hamit ve Ülkü oğlu, 05/08/1984 doğumlu,

SANIK : RAMIZI LAGVILAVA, İvane ve Eka oğlu, 1983 doğumlu,

SUÇ : Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 30/07/2019

ASIL KARAR TARİHİ : 01/10/2021

EK KARAR TARİHİ : 29/05/2023

Mahkememizin 01/10/2021 tarih, 2020/157 esasve 2021/590karar sayılı kararı ile sanık Ramızı Lagvılava hakkında müşteki Hakan Başeğmez'e karşı işlemiş olduğu Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan5237 sayılı TCK nun 142/2-h, 62, Maddeleri uygulanarak 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, gerekçeli kararın sanığa tebliği gerektiği,

Sanık Ramızı Lagvılava'nın adresinin ve elektronik tebligat adresinin bulunmadığı, adresinin tespit edilememiş olup adresinin meçhul olması nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebligat yapılmak suretiyle tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 günlük süre içerisinde, mahkememiz kararına karşı Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya bizzat mahkeme Hakimine onaylattırılmak koşulu ile tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği ilanen tebliğ olunur.26.12.2023