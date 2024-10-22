T.C.

MERSİN

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO : 2023/389

KARAR NO: 2024/135



İLAN METNİ

Mersin 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/389 esas, 2024/135 sayılı kararı ile sanık Hamad ve Zhoor oğlu, 01/01/1981 Homs doğumlu Suriye uyruklu sanık NEDAL MOHAMMAD ALFAKHOURY daha önce Mahkememizin 19/10/2021 tarih, 2021/628 esas ve 2021/638 karar sayılı kararı ile verilen HÜKMÜNAÇIKLANMASINA,

1-Sanığın üzerine atılı tehdit suçunu işlediği sabit görülerek suçun işleniş biçimisuç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın kastının ağırlığı, amaç ve saikinazara alınarak eylemine uyan 5237 Sayılı TCK.nun 106/1. Maddesinin 1.cümlesi gereğince takdiren6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın dosyaya yansıyan sosyal ilişkileri, fiilden sonra ve yargılama aşamasında olumsuz bir tutumunun dosyaya yansımaması ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri takdiri indirim nedeni sayılarak, 5237 Sayılı TCK.nun 62/1 maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Basit yargılama usulü uygulanmak suretiyle verilen karara sanık tarafından herhangi bir itiraz yapılmadığı, sadece katılan tarafın itiraz ettiği anlaşılmakla CMK 252/3 maddesi de göz önüne alınarak sanığın cezasından 5271 Sayılı CMK'nun 251/3 maddesi uyarınca taktiren 1/4 oranında indirim yapılarak 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen cezadan şahsa ve eyleme bağlı başkaca arttrım ve indirim maddesinin tatbikine takdiren yer olmadığına,

Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan durumuna göre, ayrıca 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesinde yapılan değişikliğin gözetilerek sanık hakkında hükmolunan hapis cezası nedeniyle TCK'nun 53. maddesinin 1 ve 2. Fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin UYGULANMASINA, Katılan taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden mahkememizin 2021/628 esas sayılı dosyasında verilen 4.080 TL vekalet ücreti mahsup edildikten sonra kalan 13.820 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan tarafa verilmesine

Bu dava nedeniyle ihbar sonrası yapılan yargılama gideri 1 davetiye gideri 87 TL, 1 e tebligat gideri 10 TL olmak üzere toplam 97 TL yargılama giderinin sanıktan alınarak hazineye gelir kaydına,

Dair; katılan ve sanığın yokluğunda, katılan vekilinin yüzüne karşı Cumhuriyet Savcısı Kadir ÖZOĞLU (252354)'nın katılımı ile hazır olanlar yönünden tefhimden itibaren, hazır olmayanlar yönünden tebliğden itibaren 7 GÜN içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle, sanığın cezaevinde bulunması halinde ise; Zabıt Katibine veya bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevi Müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle verilen hapis cezası kararına karşı ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresine ulaşılamadığı ve yurt dışına çıkış kaydı olmadığı anlaşılmakla, iş bu karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.