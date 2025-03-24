T.C.

MERSİN

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/2067 Esas

19.03.2025



İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi (Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan) davası nedeniyle; Davacı Zeki Kayaner tarafından kiralananın tahliyesi talep edilmiş, mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü: 28/04/2025 günü saat: 09:18'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yokluğunuzda yargılama yapılıp karar verileceği hususu HMK'nun 147/2.maddesine göre dava dilekçesi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.



DAVALI : MUSTAFA ŞİMŞEK-41768036320