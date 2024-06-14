T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL ALANI (M²'Sİ) NİTELİĞİ İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) İHALE TARİHİ İHALE

SAATİ 1 MENEMEN EMİRALEM 1005 6 201 ARSA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 1.855.000,00 55.650,00 27.06.2024 10:00 2 MENEMEN EMİRALEM 1005 7 210 ARSA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 1.967.000,00 59.010,00 27.06.2024 10:15 3 MENEMEN EMİRALEM 1006 4 213 ARSA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.016.000,00 60.480,00 27.06.2024 10:30 4 MENEMEN EMİRALEM 1006 5 213 İKİ ZEYTİN AĞAÇLI TARLA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.016.000,00 60.480,00 27.06.2024 10:45 5 MENEMEN EMİRALEM 1006 6 218 İKİ ZEYTİN AĞAÇLI TARLA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.072.000,00 62.160,00 27.06.2024 11:00 6 MENEMEN EMİRALEM 1006 7 243 İKİ ZEYTİN AĞAÇLI TARLA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.310.000,00 69.300,00 27.06.2024 11:15 7 MENEMEN EMİRALEM 1006 8 229 İKİ ZEYTİN AĞAÇLI TARLA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.156.000,00 64.680,00 27.06.2024 11:30 8 MENEMEN EMİRALEM 1006 9 226 BİR ZEYTİN AĞAÇLI TARLA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.128.000,00 63.840,00 27.06.2024 11:45 9 MENEMEN EMİRALEM 1009 5 225 ARSA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.142.000,00 64.260,00 27.06.2024 12:00 10 MENEMEN EMİRALEM 1009 6 225 ARSA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.142.000,00 64.260,00 27.06.2024 12:15 11 MENEMEN EMİRALEM 1009 7 226 ARSA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.177.000,00 65.310,00 27.06.2024 14:00 12 MENEMEN EMİRALEM 1009 8 227 ARSA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.275.000,00 68.250,00 27.06.2024 14:15 13 MENEMEN EMİRALEM 1009 9 226 ARSA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.212.000,00 66.360,00 27.06.2024 14:30 14 MENEMEN EMİRALEM 1009 10 226 ARSA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.212.000,00 66.360,00 27.06.2024 14:45 15 MENEMEN EMİRALEM 1013 5 224 ARSA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.198.000,00 65.940,00 27.06.2024 15:00 16 MENEMEN EMİRALEM 1013 6 226 ARSA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.261.000,00 67.830,00 27.06.2024 15:15 17 MENEMEN EMİRALEM 1013 7 222 ARSA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.142.000,00 64.260,00 27.06.2024 15:30 18 MENEMEN EMİRALEM 1013 8 223 ARSA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.142.000,00 64.260,00 27.06.2024 15:45 19 MENEMEN EMİRALEM 1014 8 247 ARSA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.352.000,00 70.560,00 27.06.2024 16:00 20 MENEMEN EMİRALEM 1014 9 240 ARSA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.282.000,00 68.460,00 27.06.2024 16:15 21 MENEMEN EMİRALEM 1014 10 222 ARSA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.128.000,00 63.840,00 27.06.2024 16:30 22 MENEMEN EMİRALEM 1014 11 291 ARSA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.793.000,00 83.790,00 27.06.2024 16:45 23 MENEMEN EMİRALEM 1014 12 252 ARSA Ayrık nizam, 2 kat, konut imarlıdır. Yapılaşma koşulu; TAKS:0.20 KAKS:0.40'dır. 2.401.000,00 72.030,00 27.06.2024 17:00 24 MENEMEN ULUCAK 3037 1 1.092 TARLA TİCARET SEÇENEKLİ KONUT ALANINDA (TAKS:0,40 – KAKS:1,60 – HMAX:12,80 MT. 32.760.000,00 982.800,00 28.06.2024 10:00 25 MENEMEN ULUCAK 3037 7 572 TARLA KONUT ALANINDA (TAKS:0,40 – KAKS:1,60 – HMAX:12,80 MT. 15.442.000,00 463.260,00 28.06.2024 10:15 26 MENEMEN ULUCAK 3037 8 523 TARLA KONUT ALANINDA (TAKS:0,40 – KAKS:1,60 – HMAX:12,80 MT. 13.732.000,00 411.960,00 28.06.2024 10:30 27 MENEMEN ULUCAK 3037 9 518 TARLA KONUT ALANINDA (TAKS:0,40 – KAKS:1,60 – HMAX:12,80 MT. 13.597.000,00 407.910,00 28.06.2024 10:45 28 MENEMEN ULUCAK 3037 10 512 TARLA KONUT ALANINDA (TAKS:0,40 – KAKS:1,60 – HMAX:12,80 MT. 13.440.000,00 403.200,00 28.06.2024 11:00 29 MENEMEN ULUCAK 3037 11 506 TARLA KONUT ALANINDA (TAKS:0,40 – KAKS:1,60 – HMAX:12,80 MT. 13.282.000,00 398.460,00 28.06.2024 11:15 30 MENEMEN ULUCAK 3037 12 500 TARLA KONUT ALANINDA (TAKS:0,40 – KAKS:1,60 – HMAX:12,80 MT. 13.125.000,00 393.750,00 28.06.2024 11:30 31 MENEMEN ULUCAK 3037 13 495 TARLA KONUT ALANINDA (TAKS:0,40 – KAKS:1,60 – HMAX:12,80 MT. 13.365.000,00 400.950,00 28.06.2024 11:45 32 MENEMEN ULUCAK 3037 14 489 TARLA KONUT ALANINDA (TAKS:0,40 – KAKS:1,60 – HMAX:12,80 MT. 13.200.000,00 396.000,00 28.06.2024 12:00 33 MENEMEN ULUCAK 3037 15 813 TARLA TİCARET SEÇENEKLİ KONUT ALANINDA (TAKS:0,40 – KAKS:1,60 – HMAX:12,80 MT. 24.400.00,00 732.000,00 28.06.2024 12:15 34 MENEMEN KESİK 1136 1 110.388 TARLA TARIM 69.500.000,00 2.085.000,00 28.06.2024 14:00 35 MENEMEN KESİK 1195 11 30.597 TARLA TARIM 35.186.000,00 1.055.580,00 28.06.2024 14:15 36 MENEMEN KESİK 1144 1 34.400 TARLA TARIM 26.850.000,00 805.500,00 28.06.2024 14:30 37 MENEMEN KESİK 1220 4 45.864 TARLA TARIM, SU İSALE HATTI, SULAK ALAN TAMPON BÖLGE SINIRI BÜYÜK OVA 33.410.000,00 1.002.300,00 28.06.2024 14:45 38 MENEMEN KESİK 1141 1 59.870 TARLA TARIM 43.700.000,00 1.311.000,00 28.06.2024 15:00



Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 38 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi kapalı teklif usulü ile kapalı teklif ihale hükümleri uygulanarak satılacaktır.

1. İhaleler, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Biriminden 3.000,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.

3.İhaleyi yapıp –yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.

4.Muhammen bedeller, geçici teminat bedelleri ve ihale tarih ve saati yukarıda belirtilmiştir.

5. İhaleye katılacak isteklilerin en geç ihalelerden bir mesai günü önce (27.06.2024 tarihindeki ihaleler için 26.06.2024 tarihine kadar, 28.06.2024 tarihindeki ihaleler için 27.06.2024 tarihine kadar) saat 17.00’e kadar teklif zarflarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen /İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Birimini vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6. İhaleler sonucunda ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan alıcılar 2886 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ve Belediyemiz tarafından ilan edilen şartnameye uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Belediyenin hesap numaralarına ve/veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması gerekmektedir.

7. İhale bedelini 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir.

8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. Maddesine göre, Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

9. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

9.1 Dilekçe,

9.2 Tebligat için adres beyanı,

9.3 Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Alındı Makbuzu,

9.4 Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı veya banka teminat mektubu.(Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması gerekmektedir.)

9.5 İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.

9.6 Gerçek kişi olması halinde:

9.6.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

9.6.2 İmza beyannamesi (noter onaylı),

9.7 Tüzel kişi olması halinde:

9.7.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

9.7.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

9.7.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri (noter onaylı),

9.8 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

9.9 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

9.10 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi (noter onaylı),

9.11 İhale şartnamesinin son sayfasındaki taahhüt doldurulmuş hali ile her sayfasının altı paraflanmak suretiyle Şartname.

9.12 İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden alınacak olan Menemen Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

a)Adres: Camiikebir Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen/ İZMİR

b)Tel: 444 80 08 Dahili: 3147

İlan olunur.