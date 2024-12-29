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        T.C. MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 30.12.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/166 Esas
        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
        Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Tunceli İli Mazgirt İlçesi Kızılkale köyü nüfusuna kayıtlı, Kamal ve Rukiye oğlu, 22/11/1968 doğumlu, 62581320984 T.C. Kimlik Numaralı Ercan Çalım'ın adresi tespit edilemediğinden adına dava dilekçesi ve duruşma zaptı tebliğ edilememiş olup;ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/12/2024


        ESAS NO : 2022/166 Esas
        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
        Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Elazığ İli nüfusuna kayıtlı, Hüseyin ve Elif kızı 02/02/1949 doğumlu, 43411493054 T.C. Kimlik Numaralı Gülsüm Çalım'ın adresi tespit edilemediğinden adına dava dilekçesi ve duruşma zaptı tebliğ edilememiş olup;ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/12/2024


        ESAS NO : 2022/166 Esas
        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
        Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Tunceli İli Mazgirt İlçesi Kızılkale köyü nüfusuna kayıtlı, Ali ve Gülsüm kızı, 04/09/1972 doğumlu, 62581320984 T.C. Kimlik Numaralı Alev Çalım adresi tespit edilemediğinden adına dava dilekçesi ve duruşma zaptı tebliğ edilememiş olup;ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/12/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02148750
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