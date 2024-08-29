T.C. MAZGİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. MAZGİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/38 Esas



DAVALILAR :

1- HÜSEYİN HALUK TOPAL Moğultay Mah. Cengiz Topel Cad. Deniz Apt. Kat:1 No:1 Tunceli Merkez/ TUNCELİ

2- MEHMET ALİ TOPAL Mazgirt Doğucak Köyü TUNCELİ

3- SELAMİ TOPAL



Davacı tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Tunceli İli Mazgirt İlçesi Doğucak köyü nüfusuna kayıtlı, Yunus ve Emoş kızı 1975 doğumlu, 125*****546 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Ali Topal'ın adresi tespit edilemediğinden adına dava dilekçesi ve duruşma zaptı tebliğ edilememiş olup; ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/07/2024