T.C.

MAZGİRT

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.69635101-2019/100-Ceza Dava Dosyası

16.01.2025

İLAN



Abdulaziz ve Emire oğlu, 01/01/1997 Hama doğumlu, Küçükdalyan Mah. Çağla Sok. No:6 İç Kapı No:15 Antakya/ HATAY adresinde oturan Suriye uyruklu Muhammed OSMAN' ın sanık olarak yer aldığı Mazgirt Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/100 Esasına kayden yapılan yargılama neticesinde verilen 26/05/2023 tarih, 2019/100 Esas, 2023/78 Karar sayılı karar ile sanık Muhammed OSMAN hakkında beraat kararı verilmiş olup, verilen beraat kararına karşı Cumhuriyet Savcısı tarafından 14/08/2023 tarihinde istinaf talebinde bulunulduğu, Sanık Muhammed OSMAN' ın adresine yapılan tebligatın bila ikmal edilip mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarasının bulunmadığından gerekçeli karar ve istinaf talebi tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 16.01.2025