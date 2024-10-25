T.C.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(TAŞINMAZ SATIŞ İLANI)



MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

Marmaris Belediye Meclisinin 02/07/2024 tarih ve 78 nolu kararına dayanılarak aşağıda belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satılacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale şartname/dokümanı; Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16, 3. Kat / No:12 adresinde hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16 hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 500,00 ₺ (BeşyüzTürkLirası) karşılığında alacaklardır.

İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan vezne veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numarasına hesap alıcı ismi “Marmaris Belediye Başkanlığı” olarak ihale doküman ücreti veya geçici teminat yatırabilecektir.

- Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06;

İHALENİN YAPILACAĞI ADRES:

Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16, Toplantı Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İHALE USULÜ:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi gereği: Kapalı Teklif Usulü





İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ, MİKTARI, SATILACAK TAŞINMAZIN TAHMİNİ BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Sıra No Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü Hissesi Cinsi Tahmini Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Tarih ve Saati 1 Camiavlu - 2347 - Tam Mesken 6.400.000,00₺ 192.000,00₺ 13.11.2024

14.30 2 İçmeler - 2581 1278,98 m2 Tam Arsa 75.000.000,00₺ 2.250.000,00₺ 13.11.2024

15.00 3 Kemeraltı 37 48 230 m2 Tam Arsa 75.000.000,00₺ 2.250.000,00₺ 13.11.2024

15.30 4 Tepe 343 3 800 m2 Tam Arsa 32.000.000,00₺ 960.000,00₺ 13.11.2024

16.00



İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER:

A- Gerçek Kişiler

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2- İmza Beyannamesi, (Aslı veya idaremizce aslı görülmüştür şerhi olması zorunludur.)

3- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi, (Aslı veya idaremizce aslı görülmüştür şerhi olması zorunludur.)

4- İkametgâh Belgesi, (Aslı, teyidi yapılabilen barkodlu belge veya idaremizce aslı görülmüştür şerhi olması zorunludur.)

5- Tebligat için adres beyanı,

6- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,



B) Tüzel Kişiler

1- İmza sirküleri, (Aslı veya idaremizce aslı görülmüştür şerhi olması zorunludur.)

2- Oda Faaliyet Belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı, teyidi yapılabilen barkodlu belge veya idaremizce aslı görülmüştür olması zorunludur.)

3- Ticaret sicil tasdiknamesi belgesi [Kayıtlı olduğu ilgili odadan ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı, teyidi yapılabilen barkodlu belge veya idaremizce aslı görülmüştür şerhi olması zorunludur.)

4- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi, (Aslı veya idaremizce aslı görülmüştür olması zorunludur.)

5- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

6- Tebligat için adres beyanı,



TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16, 3. Kat No:12 adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine 13.11.2024 tarih saat 14.00’e kadar teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta yolu ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra teklif zarfı teslim alınmayacaktır.