(TAŞINMAZ SATIŞ İLANI)

T.C.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI



MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

Marmaris Belediye Meclisinin 02/07/2024 tarih ve 74 nolu kararına dayanılarak aşağıda belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satılacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale şartname/dokümanı; Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16, 3. Kat / No:12 adresinde hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16 hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 500,00 ₺ (BeşyüzTürkLirası) karşılığında alacaklardır.

İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan vezne veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numarasına hesap alıcı ismi “Marmaris Belediye Başkanlığı” olarak ihale doküman ücreti veya geçici teminat yatırabilecektir.

- Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06;

İHALENİN YAPILACAĞI ADRES:

Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16, Toplantı Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İHALE USULÜ:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi gereği: Kapalı Zarf Usulü



İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ, MİKTARI, SATILACAK TAŞINMAZIN TAHMİNİ BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Sıra No Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü Hissesi Cinsi Tahmini Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Tarih ve Saati 1 Camiavlu - 2347 - Tam Mesken 8.000.000,00₺ 240.000,00₺ 09.10.2024

14.30 2 Armutalan - 4412 400,04 m2 Tam Arsa 15.000.000,00₺ 450.000,00₺ 09.10.2024

15.00 3 Beldibi 176 10 1629,51 m2 Tam Arsa 35.000.000,00₺ 1.050.000,00₺ 09.10.2024

15.30 4 İçmeler - 2581 1278,98 m2 Tam Arsa 95.000.000,00₺ 2.850.000,00₺ 09.10.2024

16.00 5 Kemeraltı 37 48 230 m2 Tam Arsa 100.000.000,00₺ 3.000.000,00₺ 09.10.2024

16.30 6 Tepe 343 3 800 m2 Tam Arsa 40.000.000,00₺ 1.200.000,00₺ 09.10.2024

17.00

İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER:



A- Gerçek Kişiler

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2- Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

3- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi, [Noterden alınmalıdır.]

4- İkametgâh Belgesi,

5- Tebligat için adres beyanı,

6- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

B) Tüzel Kişiler

1- İmza sirküleri, [Noterden alınmalıdır.]

2- Oda Faaliyet Belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.]

3- Ticaret sicil tasdiknamesi belgesi [Kayıtlı olduğu ilgili odadan ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.]

4- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi, [Noterden alınmalıdır.]

5- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

6- Tebligat için adres beyanı,



TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16, 3. Kat No:12 adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine 09.10.2024 tarih saat 14.00’e kadar teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta yolu ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra teklif zarfı teslim alınmayacaktır.

