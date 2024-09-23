T.C.

MARMARİS

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : 2022/117 Esas ve 2024/237 Karar



İ L A N



Sanık Vahit ÖĞÜNÇ, İsmail ve Fadime oğlu, 12/09/1983 HAGUENAU FRANSA doğumlu, TC No: 37525198134 9 Reu Madeleine Soufflenheim 67620 0 Strasburg/Fransa Cumhuriyeti adresinde oturur.

Sanık, Hakaret, Basit Yaralama, silahla Basit Yaralama suçundan sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiş olup hüküm sanığın bildirdiği yurt dışı adresine konsolosluk aracılığı ile tebligat yapılmaya çalışıldı, ancak sanığın kayıtlı adresinde ikamet etmediğinden dolayı tebliğ edilememiştir. İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412sayılı CMUK.nun 310. maddesi gereğince takip eden 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim ve hakimce tasdik olunmak suretiyle Muğla Ağır Ceza Mahkemesine itiraz hakkı olduğu, kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur . 17/09/2024