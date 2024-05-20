T.C. MARMARA SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. MARMARA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/33 Esas

DAVALI : BÜLENT TANER HAKAN

DAVACI :GÜLER MERAL



Davacı tarafından aleyhinize mirasçı olarak maliklerinden olduğunuz Balıkesir ili, Marmara İlçesi, Deniz Mahallesi, Mandıra Bağı Mevkii, 947 parsel sayılı taşınmaz hakkında açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 15 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacaktır. Tebliğ edilmiş sayılmasından itibaren aşağıda yazılı süreler başlayacaktır.

Durusma Günü: 09/07/2024 günü saat: 11:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,HMK.317/2, 122 ve 128. maddeleri uyarınca, dava dilekçesine karşı iki hafta içinde HMK 129. maddesindeki unsurları içerir şekilde cevap dilekçesi vermeniz, süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.