T.C. MARDİN AİLE MAHKEMESİ

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T.C. MARDİN AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/756 Esas



DAVALI : ŞEYHMUS ÖZDENER Yenişehir Mahallesi, Gezinti Sokak, Esenkent A-B Blok, No:7, İç Kapı No:3 Artuklu/ MARDİN



Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK'nun 122,126 ve 129 Maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için davacı sayısından bir fazla ve ayrı posta gideri ile tanık dahil tüm delillerinizi ve varsa ilk itirazlarınızı iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu İHTAR OLUNUR.

Durusma Günü: 14/02/2025 günü saat 09:05'a duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK m.139 ve 141. maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.