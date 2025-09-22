T.C. MARDİN 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C.

MARDİN

4. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

Sayı : E.56316261-2025/176-Ceza Dava Dosyası

18.09.2025

HÜKÜM ÖZETİ



Mahkememizin 2025/176 Esas 2025/165 Karar sayılı dosyasında sanık Serhat UNAT (Mehmet Şükrü ve Latife oğlu 16/06/1987 Diyarbakır D.lu )hakkında Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 158/1.h-son, 53 maddeleri gereğince yargılanmasının yapılması amacıyla dosyanın yetkili ve görevli DİYARBAKIR NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE, iki hafta içinde Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.