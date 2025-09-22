Habertürk
        T.C. MARDİN 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.09.2025 - 00:00
        T.C.
        MARDİN
        4. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
        İLAN

        Sayı : E.56316261-2025/176-Ceza Dava Dosyası

        18.09.2025

        HÜKÜM ÖZETİ


        Mahkememizin 2025/176 Esas 2025/165 Karar sayılı dosyasında sanık Serhat UNAT (Mehmet Şükrü ve Latife oğlu 16/06/1987 Diyarbakır D.lu )hakkında Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 158/1.h-son, 53 maddeleri gereğince yargılanmasının yapılması amacıyla dosyanın yetkili ve görevli DİYARBAKIR NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE, iki hafta içinde Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

