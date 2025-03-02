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        T.C. MARDİN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.03.2025 - 00:00
        T.C. MARDİN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        Sayı : E.60770651-2022/601-Ceza Dava Dosyası
        28.02.2025

        HÜKÜM ÖZETİ


        Mahkememizin 2022/601 Esas 2024/1289 Karar sayılı dosyasında sanık Mustafa TOMİ ( Ahmed ve Sena oğlu 01.01.1998 İdlip d.lu ) hakkında 5237 sayılı TCK'nın 204/1 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Adli Emanetin 2022/313 sırasında kayıtlı Mustafa TOMİ adına düzenlenmiş geçici korumu kimlik belgesinin TCK'nın 54/1 maddesi gereğince müsaderesine, İki hafta içinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 28.02.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02182114
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