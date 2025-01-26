T.C. MANYAS SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. MANYAS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/13 Esas



DAVACI : NECMETTİN AKDENİZ-15142660050- Erecek Mah. Manyas/BALIKESİR

DAVALILAR : 1-AYDIN AKDENİZ -31105127910- Kasaplar Mah. 11004 Sk. No:10 İç Kapı No:3 Altıeylül/BALIKESİR

2-AYHAN AKDENİZ-31108127856- Vicdaniye Mah. Kıyı Sok. No:7 Kat:1 Balıkesir Merkez/ BALIKESİR

3-ÖMER DALKIRAN-33100069080-1. Gündoğan Mah. Kaptan Cad. No:85/3 Altıeylül/BALIKESİR vd.



Davacının mahkememize ibraz etmiş olduğu 10/01/2023 havale tarihli dava dilekçesinde; Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Erecek Mahallesi, 111 ada 12 parsel, 104 ada 36 parsel, 104 ada 34 parsel, 146 ada 67 parsel, 108 ada 36 parsel, 108 ada 26 parsel ve 128 ada 3 parsel sayılı taşınmazlarda davalılar ile hisseli durumda olduklarını, davalılarla yapılan şifahi görüşmelerde, gayrimenkul üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesinin mümkün olmadığı gibi, davalıların gayrimenkullerin satışına da yanaşmadığını, fiili durum itibariyle paylaştırmanın da mümkün olmadığından gayrimenkul üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ve satışıyla bedelinin hisselerine göre taksimine ve yargılama giderlerinin davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ettiği ve davalı olarak gösterildiğiniz Ortaklığın Giderilmesi davası ile ilgili olarak ;

Mahkememizce dava dilekçesi tarafınıza tebliğ edilememiş olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tarafınıza ilanen tebligat yapılmış sayılacaktır ve HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği işbu ilanın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nun 129. maddedeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarınızı, usulü itirazlarınızı ve delillerinizi HMK 126. maddesi gereği mahkememize ibraz etmeniz , iki haftalık süre içinde cevabın hazırlanmasının zor veya imkansız olduğu hallerde iki haftalık cevap süresi içinde müracaat halinde bir defaya mahsus bir ayı geçmemek üzere ek cevap süresi verilebileceği, HMK 122. maddenin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse HMK'nun 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınızın HMK'nun 129/2. maddesi yollaması ile 121. maddeye göre cevap dilekçesinde gösterilen ve elinizde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın örneklerinin mahkememize verilmesi ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ve ayrıca bildirilen delillerin toplanması için gerekli delil avansının mahkeme veznesine yatırması gerektiği, ibraz edilmeyen delillerin de ancak, HMK'nun 140/5. maddesinin ön inceleme aşamasında ibraz edilebileceği, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız,

Duruşma Günü: 07/04/2025 günü saat: 11:20'ye duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.