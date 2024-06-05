T.C. MANYAS SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. MANYAS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/103 Esas



DAVACI : TİMUR GEZGİN-26281289446 - Davutkadı Mah. 2.Çeşme Sk. No:6/1 İç Kapı No:7Yıldırım/ BURSA

VEKİLİ : Av. EREN BAŞAR ÇETİN

DAVALILAR : 1- ALİ DURMAZ Turgut Özal Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:161/A Şehzadeler/ MANİSA

2- ALTAN DURMAZ Nazım Hikmet Bulvarı İnnovia Sitesi B! Blok D: 161 Kat: 23 Esenyurt/ İSTANBUL

3- ASLI OKUR

4- AYŞE SAYRAÇ Osmangazi Osmangazi/ BURSA Vd.



Davacı tarafından mahkememize ibraz edilen 21/02/2023 havale tarihli dilekçe ile; Müştereken hissedar olan davacı ve diğer davalıların dava konusu taşınmazları anlaşarak paylaşma imkanları bulunmadığını, dava konusu taşınmazların taraflar arasında payları oranında aynen taksiminin de mümkün olmadığını, açıklanan nedenlerle Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Darıca Mahallesi, Yenibağlar mevkii 510 parsel, Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Darıca Mahallesi, Kocasık ve Subaşı mevkii 371 parsel, Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Darıca Mahallesi, Demirli ve Akya mevkii 433 parsel ve Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Darıca Mahallesi, Yeni Bağlar mevkii 499 parsel taşınmazların malikler arasında taksiminin mümkün olmadığını, bu sebeple ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini talep ettiği ve davalı olarak gösterildiğiniz Ortaklığın Giderilmesi davası ile ilgili olarak ;

Mahkememizce dava dilekçesi tarafınıza tebliğ edilememiş olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tarafınıza ilanen tebligat yapılmış sayılacaktır ve HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği işbu ilanın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nun 129. maddedeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarınızı, usulü itirazlarınızı ve delillerinizi HMK 126. maddesi gereği mahkememize ibraz etmeniz , iki haftalık süre içinde cevabın hazırlanmasının zor veya imkansız olduğu hallerde iki haftalık cevap süresi içinde müracaat halinde bir defaya mahsus bir ayı geçmemek üzere ek cevap süresi verilebileceği, HMK 122. maddenin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse HMK'nun 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınızın HMK'nun 129/2. maddesi yollaması ile 121. maddeye göre cevap dilekçesinde gösterilen ve elinizde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın örneklerinin mahkememize verilmesi ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ve ayrıca bildirilen delillerin toplanması için gerekli delil avansının mahkeme veznesine yatırması gerektiği, ibraz edilmeyen delillerin de ancak, HMK'nun 140/5. maddesinin ön inceleme aşamasında ibraz edilebileceği, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız,

Duruşma Günü: 19/07/2024 günü saat: 14:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.