T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
MANİSA
İCRA DAİRESİ
2023/4760 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4760 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Keçiliköy Mahalle/Köy, 2637 Ada, 8 Parsel, 13 BB. Nolu mesken
Adresi : Manisa İli Yunusemre İlçesi Keçiliköy Mahallesi 5609 Sokak No: 6L-13
Kıymeti : 9.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 13:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 13:35
04/01/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.