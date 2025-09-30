İLAN



T.C. MANİSA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)



ESAS NO : 2025/132 Esas

DAVACI: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

VEKİLİ: Av. GÖKÇEN ÇAKMAK



DAVALI :FATİH KARAMAN-138*****240

DAVA : Alacak (Satıcının Açtığı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 20/03/2025



Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Satıcının Açtığı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında; Davacı vekili; davalı ile davacı idare arasında imzalanan 28/12/2020 tarihli Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin feshine, Manisa İli Şehzadeler İlçesi 3542 ada 6 parselde tapuya kayıtlı Manisa Merkez 3. Etap Toplu Konut ProjesiB-13 BLOK 22 no'lu bağımsız bölüme davalının müdahalesinin men’ine ve taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, ismen tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olarak belirlenen 10/10/2025 günü saat 10:50'da duruşmaya sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde ilk itirazlarınız ile birlikte cevaplarınızı bildirmeniz, HMK.nun 129. md gereğince dilekçeniz ile birlikte tüm delillerinizi dilekçelerinize eklemek ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlamayan bilgilere dilekçelerde yer vermek zorunda olduğunuz hususu ve HMK.122m. uyarınca işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.