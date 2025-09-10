Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. MANİSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.09.2025 - 00:00
        T.C. MANİSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU TEREKENİN
        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

        Dosya No: 2024/34 Tereke(Tasfiye

        Yarhasanlar Mah. Mah.2313 Sk.No:4 İç Kapı No:1 Şehzadeler Manisa adresinde mukim ,39223838930 T.C. Kimlik Nolu Mahmure ŞENGÜRLE’nin mirasının, Manisa 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin20/09/2024 tarih, 2024/34Esas ve 2024/34Karar sayılı Kararı ile mirasçılarının mirası reddettiklerinin tespit ve tesciline, reddedilen mirasın TMK.nun. 612.Md. gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, Memurluğumuzca tasfiyenin Basit Usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vererek tasfiyenin Adi şekilde yapılmasını isteyebileceği ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02291220
        Yazı Boyutu