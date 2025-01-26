İ L A N



T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/96 Esas

23/01/2025

Davacı Maliye Hazine Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının tensip ara kararıyla; Manisa ili Şehzadeler ilçesi Çarşı mahallesi 316 ada 10 parsel sayılı taşınmaz ilişkin "Kani AKEKEN ve Mahmut kızı REFİKA" kişiler hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin iş bu ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/96 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

DOĞUM TARİHİ :

DOĞUM YERİ :

İKAMETGAH ADRESİ :